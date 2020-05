What’s in a name? It’s a person’s greatest connection to their own individuality and identity. From the moment a child is born, they are defined by their name. That’s why it’s so important to choose something that captures who they are. These beautiful names that mean hope and strength are perfect for the boys and girls that are resilient and full of faith. Read through the list to find the name that speaks to who your child is.

Boy Names That Mean Strength

Abelardo

Abir

Aimilios

Amzi

Anders

Andrew

Angus

Arne

Arnold

Arsenio

Autry

Azaiah

Aziel

Barrett

Bernard

Berthold

Brian

Chasin

Conall

Denzell

Drew

Egon

Etan

Ethan

Evander

Ezekiel

Fermin

Fort

Fortney

Gabriel

Garrett

Gavi

Gerard

Griffin

Harman

Hezekiah

Imre

Ken

Kenzo

Kwan

Mandla

Maoz

Maynard

Narve

Osiris

Oz

Pacome

Quillon

Rostam

Sosthenes

Swithun

Takeo

Uzi

Uziah

Valens

Valentino

Valerian

Warrick

Zale

Zeke

Girl Names That Mean Strength

Adira

Aila

Alsie

Andrea

Asta

Audrey

Audrina

Bali

Bedelia

Biddy

Bidu

Bree

Briana

Bridget

Briella

Britta

Brycin

Dree

Drusilla

Ebba

Ermentrude

Etana

Gabriella

Gerda

Gertrude

Gesine

Gereswith

Imala

Imiza

Isa

Keren

Kiah

Mahogany

Melisande

Mildred

Millicent

Philomena

Riella

Rita

Solveig

Tetsu

Trudy

Valenica

Valentina

Valerie

Walburga

Boy Names That Mean Hope

Aaron

Aarush

Abner

Albert

Albus

Amil

Anatole

Anchor

Anwar

Apollo

Arjun

Barack

Baskara

Beacon

Bodhi

Callahan

Clarence

Cruz

Cymbeline

Cyrus

Dag

Deepak

Delbert

Elio

Faro

Fynn

Harbin

Helio

Heller

Herbert

Hikaru

Hubert

Javier

Kazuki

Kenn

Kiran

Kiran

Lior

Lucian

Lucius

Lumen

Meyer

Ming

Mirri

Neo

Neriah

Nova

Oran

Phoenix

Ra

Raiden

Raja

Robert

Robin

Rupert

Salvador

Sampson

Sherwood

Sol

Solaris

Sulien

Surya

Toivo

Uri

Uriah

Viridios

Von

Xavier

Yu

Zohar

Girl Names That Mean Hope

Ailana

Aileen

Aine

Aisling

Akosua

Alberta

Alina

Alora

Amal

Apollonia

April

Arpina

Arwen

Asha

Ashlyn

Aurora

Aviva

Ayla

Azenor

Butterfly

Chiara

Chloe

Claire

Clara

Claribel

Clarice

Clarimond

Clarinda

Clarissa

Cyane

Cyra

Daisy

Dawn

Dove

Dream

Duska

Edna

Eileen

Elaine

Electra

Elena

Eleonara

Elettra

Eliane

Elidi

Eliora

Ellen

Ellie

Esmeralda

Esperanza

Estelle

Evangeline

Fana

Feather

Helen

Helena

Helia

Holly

Hope

Idalia

Imena

Inara

Javiera

Kalinda

Kamaria

Kiara

Lainie

Laoise

Leocadia

Leora

Lucasta

Lucia

Luciana

Lucille

Lucinda

Lucy

Lux

Luz

Maayan

Margaret

Margot

Marguerite

Mariposa

May

Megan

Mehri

Merrill

Morning

Muriel

Nadezhda

Nadia

Nadine

Nadya

Nell

Neoma

Neri

Newlyn

Noemi

Noor

Nora

Oriana

Orli

Paloma

Phaedra

Phyllida

Rabia

Rainbow

Robin

Rya

Salana

Savita

Senna

Shirley

Signe

Siria

Soleil

Solveig

Sorcha

Speranza

Spring

Star

Stella

Sunniva

Suree

Suria

Taraja

Taraji

Tikvah

Verna

Yara

Yelena

Zariza

Zelenka

Zia